«Фармасинтез-Норд» включен в перечень предприятий, реализующих КППК

Компания «Фармасинтез-Норд», входящая в группу компаний «Фармасинтез», включена в единый перечень производителей, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК).

КППК — один из ключевых механизмов национального проекта «Международная кооперация и экспорт», направленный на поддержку увеличения объемов производства и реализации конкурентоспособной российской промышленной продукции (регламентируется постановлением Правительства РФ № 191 от 23 февраля 2019 года).

Предприятия, заключившие соответствующие соглашения с Минпромторгом России, смогут получить льготное кредитование по широкому перечню направлений, включая инвесткредиты на создание экспортно-ориентированных производств, аккредитивы, факторинг и кредиты иностранным покупателям российской продукции. Размер субсидированной процентной ставки составит 4,5% годовых.

На сегодняшний день «Фармасинтез-Норд» реализует крупный инвестиционный проект по строительству 2-ой очереди фармацевтического завода, запуск которого намечен на 2021 год. Реализация инвестпроекта направлена на дальнейшее сокращение доли импорта противоопухолевых препаратов на российском рынке и позволит внести существенный вклад в лекарственное обеспечение страны, способствуя, тем самым, укреплению здоровья, повышению качества и продолжительности жизни населения России. Препараты, планируемые к производству в рамках проекта, будут реализовываться не только в России, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья.

gmpnews