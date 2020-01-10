Одобрена первая вакцина против ВПЧ китайского производства

Китай одобрил первую разработанную в стране вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ), об этом сообщили в Государственном управлении контроля над лекарственными средствами КНР.

Вакцина китайского производства ориентирована на лиц женского пола в возрасте от 9 до 45 лет и направлена на их защиту от ВПЧ типов 16 и 18, которые вызывают большинство случаев заболевания раком шейки матки.

В настоящее время двухвалентная вакцина против ВПЧ производится британской фармацевтической компанией, а четырех- и девятивалентная версии — американской.

В Китае наблюдается огромный спрос на вакцины против ВПЧ. Утверждение вакцины отечественного производства призвано расширить доступ общественности в стране к такой продукции, сообщили в вышеуказанном ведомстве.

Недавно утвержденная вакцина против ВПЧ получила поддержку от правительства и заняла приоритетное место в процессе своей регистрации для выхода на рынок.

В сентябре Китай заявил о готовности ускорить изучение и утверждение произведенных в стране вакцин против ВПЧ и расширить доступ общественности к вакцинам для защиты людей от рака шейки матки в рамках плана по профилактике рака, совместно разработанного десятью правительственными ведомствами, в том числе Государственным управлением контроля над лекарственными средствами и Государственным комитетом по делам здравоохранения КНР.

russian.news.cn