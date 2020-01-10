В Бурятии создается модель лекарственного растениеводства

Фермеры Бурятии при поддержке ученых будут выращивать редкие лекарственные растения благодаря проекту, реализованному при поддержке Фонда президентских грантов, об этом сообщила руководитель проекта, директор Агентства по связям с общественностью Бурятии Лариса Бочанова.

Реализация проекта началась в 2018 году на средства президентского гранта. Его цель — создание экологически устойчивой модели лекарственного растениеводства на Байкальской природной территории — в Республике Бурятия, Иркутской области и Забайкальском крае.

«В целом на базе фермерских хозяйств и научно-образовательных учреждений трех регионов апробировано к выращиванию более 30 наименований лекарственных растений. В Бурятии при участии нескольких фермерских хозяйств в 2019 году началась отработка методик промышленного выращивания амаранта и золотого корня (родиола розовая)», — сообщила Бочанова.

По ее словам, акцент делается на культуры, которые являются частью байкальской флоры и востребованы на рынке как в западной, так и в восточной медицине.

«По предварительным оценкам экономистов, выращивание амаранта в наших природно-климатических может позволить фермеру за один сезон со 100 га получать порядка 4 млн рублей. Те же 4 млн рублей можно получить с 1 га , но через три года, выращивая родиолу розовую (золотой корень), — отметила эксперт. — На данном этапе стоит задача отработать технологии промышленного выращивания для получения лекарственного сырья».

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что в республике ведется работа по созданию биофармкластера, ориентированного как на собственный рынок, так и на межрегиональный и экспортный. Продукцию уже готов закупать Центр восточной медицины в Улан-Удэ (государственная медицинская организация).

gmpnews