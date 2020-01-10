Андрей Горохов рассказал о затратах на маркировку и развитии фармпромышленности

«Временем рождения фармпромышленности Калининградской области можно назвать 2014 год. Развитие «фармы» в регионе идет достаточно быстро. Причем кратно увеличиваются объемы реализации», – так говорит о фармацевтической индустрии самого западного региона Российской Федерации советник губернатора по инвестиционной политике Калининградской области Андрей Горохов в интервью НТРК Каскад.

Пилот для региона – «Экобалтик» и индустриальный парк, который построен рядом. Сейчас мы готовимся, ведем переговоры с другими компаниями из «Большой фармы» насчет контрактного производства, возможностей использовать площадку и льготы Особой экономической зоны. При этом благодаря доверию к региону, то что «фарма» удачно развивается, и было принято решение о проведении в Калининградской области GMP-конференции.

Говоря о заводе, на котором производят фармсубстанции, Андрей Горохов добавил, что инвестиции в проект составили более 500 млн рублей и этот объект по сути стал началом новой отрасли в промышленности Калининградской области.

Если мы датируем рождение «фармы» 2014 годом, то рождение тонкого химического синтеза – это 2019 год. Это и фармбезопасность для нашей страны, и импортозамещение. Мы получили правительственную телеграмму, я просто обращаю ваше внимание, насколько это важно. Потому что сейчас экспорт субстанций и активного вещества для производства лекарственных средств почти на 90% поставляется из-за границы.

Говоря о проекте по маркировке лекарственных средств в Российской Федерации, советник губернатора отметил, что «маркировка, во-первых, вводится для того, чтобы не допустить фальсификат на полки наших аптек, а во-вторых, отследить весь цикл оборота: от рецепта и до конечного потребителя. И в этой цепочке нужно, чтобы были устройства и программные продукты у всех её участников. Иначе, эта цепочка не работает».

Об этих нововведениях мы знаем, мы к этого готовились, мы остановили производство с 1 ноября. У нас уже почти 2 месяца идет монтаж и наладка оборудования. При этом мы тратим сами за счет производителя без помощи государства порядка 60-70 млн на программное обеспечение и технические средства для организации маркировки. Мы остановили производство, потому что невозможно одновременно производить продукцию и делать монтаж оборудования в стерильных зонах, а сейчас будем запускаться. Где-то наши убытки по этой части составят около 100 млн рублей.

По словам Андрея Горохова, к 1 июля то, что сейчас не доделали, будет дорабатываться, но насколько плавно удастся перейти к 1 июля, нужно ли будет останавливать производство и насколько долго, это пока непонятно.

Фактически, это, конечно, большие проблемы. Это же должен каждый производитель сделать! — добавляет эксперт.

При этом, предупреждает Горохов, производитель должен будет компенсировать свои затраты.

Основная цена формируется не производителями. В аптечных сетях она формируется продавцами. Производитель только компенсирует свои затраты. Насколько рынок способен будет «переварить» все это, и какие цены будут выставлять аптеки – нам неведомо. Но я не думаю, что это будет в сторону уменьшения цен, — заключил эксперт.

gmpnews