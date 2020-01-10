В РФ утверждены правила предоставления субсидий для модернизации производств

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал Постановление от 27 декабря 2019 года №1908, которым утверждаются правила предоставления субсидий из федерального бюджета на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции.

Согласно подписанному документу, устанавливается, что договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, заключенные в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1047 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат, понесенных при реализации проектов по организации производства лекарственных средств и (или) фармацевтических субстанций, в рамках подпрограммы «Развитие производства лекарственных средств» государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 — 2020 годы», действуют до выполнения получателями субсидий своих обязательств.

Предусмотренный Правилами механизм государственной поддержки будет доступным для широкого круга потребителей. В частности, установлена публичная процедура равного доступа для участия в квалификационном отборе, а также к заключению соглашений о предоставлении субсидий и распределению объёма субсидий между получателями. В качестве показателя результативности использования субсидии определён объём переданной в лизинг продукции на один рубль бюджетной поддержки.

Господдержка позволит увеличить спрос на российскую промышленную продукцию за счёт предоставления лизингополучателю льготных условий по договорам лизинга на промышленную продукцию. В федеральном бюджете на 2020 год на финансирование такой господдержки предусмотрено 9,8 млрд рублей.

gmpnews