Правительство предлагает довести объем российских продуктов в госзакупках до 50%

Эти поправки предлагается внести в ст.14 «Применение национального режима при осуществлении закупок», которая распространяется на все типы товаров, в том числе на лекарственные препараты и медицинские изделия. Наличие 50% в закупках товаров должны будут обеспечить как госзаказчики федерального уровня, так и региональные и муниципальные.

Если заказчики не смогут обеспечить этот уровень, они должны будут это обосновать в единой информационной системе (ЕИС) госзакупок. Выполнение или невыполнение квоты федеральными органами исполнительной власти проверяет Минпромторг, регионами и муниципалитетами — губернаторы, следует из пояснительной записки.

Поправка разработана для поддержки российских и евразийских товаропроизводителей, в том числе для стимулирования предприятий оборонно-промышленного комплекса в части выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. Поручения об этом президент давал в январе и декабре 2018 года. В 2016 году в ежегодном послании Федеральному Собранию президентом поставлена задача к 2025 году довести объем гражданской продукции до 30% от общего производства оборонно-промышленного комплекса, а к 2030 году — до 50%.

Постоянное поддержание доли товаров из стран ЕАЭС в госзакупках на уровне 50% позволит создать «долгосрочный механизм точечной поддержки развития российского производства и кооперации евразийских производителей», полагают авторы документа.

Существует и другая версия этих поправок, выяснил «ФВ». Они также предусматривают изменения в ст.14 и дополняют закон новой ст.30.1. В этой версии правительство оставляет за собой возможность утвердить сферы закупок и перечень товаров, минимальный объем которых заказчики должны закупить у отечественных производителей.

Для выполнения указанного положения госзаказчики могут при объявлении закупки установить ограничение для товаров иностранного производства, а при описании объекта закупки указывать его функциональные, технические и качественные характеристики, которые бы отсылали к товарам российского происхождения.

Сейчас для лекарственных препаратов есть отдельный порядок описания объекта закупок и порядок расчета НМЦК. Кроме того, действуют ценовые преференции в размере 15% и 25% для отечественных производителей и правило «третьего лишнего». Сохранится ли действующий порядок при внесении изменений в ФЗ №44, пока неизвестно. «ФВ» сделал запрос в Минпромторг РФ.

Елена Калиновская

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