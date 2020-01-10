Hikma и Arecor объединят усилия в разработке нового инъекционного препарата

Работу планируется осуществлять на базе дочерней компании Hikma – Hikma Pharmaceuticals USA.

По данным компаний, новый препарат, информация о котором будет раскрыта накануне лонча, разрабатывают на основе платформы Arestat для создания лекарственных рецептур, собственником которой является Arecor. В настоящее время платформа используется для усиления свойств зарегистрированных терапевтических белков и пептидов, в результате чего могут быть получены измененные составы существующих комплексных препаратов.

Направление регистрационной заявки на новый препарат ожидается в 2021 году.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik