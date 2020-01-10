Boehringer предприняла очередной шаг к усилению позиций в сегменте лечения НАСГ

BI приобрела эксклюзивные права на платформу для разработки терапевтических антител к интерлейкину 11 (IL-11) компании Enleofen («Энлеофен»). В результате сделки последняя может получить до 1 млрд. долл. США в виде авансовых и поэтапных платежей за каждый разработанный препарат.

Сингапурская Enleofen начала свою деятельность в 2017 году с продаж эксклюзивных лицензий на патенты и терапевтические антитела, созданные в недрах Академического медицинского центра SingHealth Duke-NUS (AMC). С опорой на лицензируемые ресурсы Enleofen создала платформу для разработки терапевтических антител к IL-11 и довела наиболее перспективные из них до стадии клинических исследований (КИ).

BI займется реализацией следующей стадии программы. Покупка эксклюзивных прав на вышеуказанную платформу позволит германскому фармпроизводителю ускорить разработку препаратов для лечения фиброзов легких, включая НАСГ и другие интерстициальные заболевания легких.

BI продолжит работу с AMC – разработчиком научной части программы, но возьмет на себя обязательства по проведению КИ, регистрации и продажам зарегистрированных препаратов, созданных в рамках данной сделки.

Ранее BI заключила соглашения с рядом компаний, включая Dicerna Pharmaceuticals («Дайсерна Фармасьютикалз»), MiNA Therapeutics («МайНА Терапьютикс») и Pharmaxis («Фармаксис»), для получения прав на потенциальные препараты для лечения НАСГ. Однако, не все ставки «сыграли». В конце 2019 года BI отказалась от дальнейшей разработки препарата, приобретенного у Pharmaxis, из-за неблагоприятного профиля межлекарственных взаимодействий.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik