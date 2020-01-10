Москвичи с диагнозом муковисцидоз получат деньги на лекарства

С 1 января по 31 декабря 2020 г. в Москве проводится эксперимент по расширению возможностей реализации права на получение мер социальной поддержки по обеспечению лекарствами, назначаемыми по категории заболевания «муковисцидоз». Пациенты с таким заболеванием получат право на получение компенсационной выплаты на приобретение назначенных в установленном порядке лекарственных препаратов.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 1844-ПП от 26.12.2019, финансовое обеспечение осуществления компенсационной выплаты, производимой в рамках эксперимента, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту здравоохранения Москвы.
Эксперимент распространяется на граждан, проживающих в Москве, имеющих в соответствии с нормативными правовыми актами города право на меры социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами для терапии муковисцидоза и не выбравших их получение в денежном выражении.
В рамках эксперимента компенсационная выплата на приобретение лекарственного препарата, за которой обратился гражданин, осуществляется по каждому выписываемому лечащим врачом лекарственному препарату по категории заболевания «муковисцидоз» и на курс лечения, указанный в рецепте на этот лекарственный препарат.
Обращение за компенсационной выплатой на приобретение лекарств нужно к лечащему врачу медицинской организации.
Размер компенсационной выплаты рассчитывается исходя из размещенных на сайте Центра лекарственного обеспечения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.cloikk.ru) данных о цене на одну упаковку лекарственного препарата.
Компенсационная выплата на приобретение препарата перечисляется на счет, указанный пациентом или его законным представителем.
Елена Сидорова
pharmvestnik