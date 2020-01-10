Москвичи с диагнозом муковисцидоз получат деньги на лекарства

В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 1844-ПП от 26.12.2019, финансовое обеспечение осуществления компенсационной выплаты, производимой в рамках эксперимента, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту здравоохранения Москвы.

Эксперимент распространяется на граждан, проживающих в Москве, имеющих в соответствии с нормативными правовыми актами города право на меры социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами для терапии муковисцидоза и не выбравших их получение в денежном выражении.

В рамках эксперимента компенсационная выплата на приобретение лекарственного препарата, за которой обратился гражданин, осуществляется по каждому выписываемому лечащим врачом лекарственному препарату по категории заболевания «муковисцидоз» и на курс лечения, указанный в рецепте на этот лекарственный препарат.

Обращение за компенсационной выплатой на приобретение лекарств нужно к лечащему врачу медицинской организации.

Размер компенсационной выплаты рассчитывается исходя из размещенных на сайте Центра лекарственного обеспечения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.cloikk.ru) данных о цене на одну упаковку лекарственного препарата.

Компенсационная выплата на приобретение препарата перечисляется на счет, указанный пациентом или его законным представителем.

Елена Сидорова

pharmvestnik