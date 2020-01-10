Правительство утвердило план законопроектной деятельности на 2020 год

План состоит из 6 разделов и предусматривает разработку в 2020 году 230 законопроектов, направленных на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие, развитие отраслей экономики, развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни, сбалансированное региональное развитие, повышение качества государственного управления.

В частности, к марту 2020 года планируется разработать изменения в статью 18 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», которыми будет исключена необходимость установления отдельной процедуры по проведению заявителем исследований для доказательства отсутствия влияния разных вспомогательных веществ или вспомогательных устройств на безопасность и (или) эффективность лекарственного препарата.

Кроме того, к маю 2020 года планируется разработать поправки в этот же закон в части систематизации обязательных требований в сфере обращения лекарственных средств.

К маю предусмотрена разработка поправок в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части систематизации обязательных требований в сфере осуществления медицинской деятельности. К этому же сроку Минздрав России должен разработать изменения в Федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов» в части систематизации обязательных требований в сфере обращения донорской крови и ее компонентов.

Елена Сидорова

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