Минздрав РФ в 2020 году планирует закупить вакцины на 22,5 млрд рублей

Минздрав в конце декабря 2019 года опубликовал план-график закупок на 2020 год. Как следует из документа, стоимостный объем централизованного госзаказа вакцин увеличится до 22,5 млрд рублей. Всего в 2020 году ведомство планирует приобрести лекарства на 60,7 млрд рублей. Минздрав в конце декабря 2019 года опубликовал план-график закупок на 2020 год. Как следует из документа, стоимостный объем централизованного госзаказа вакцин увеличится до 22,5 млрд рублей. Всего в 2020 году ведомство планирует приобрести лекарства на 60,7 млрд рублей.

По подсчетам Vademecum, в 2019 году министерство заключило контракты на поставку вакцин для Национального календаря профилактических прививок на 21,74 млрд рублей. Из них контракты на 7,45 млрд рублей получила «Нацимбио», назначенная единственным поставщиком вакцин на 2018-2019 годы. Входящая в ГК «Ростех» компания поставляет вакцины для профилактики гриппа, гепатита В, туберкулеза, паротита, краснухи, кори, дифтерии, коклюша, столбняка. Будет ли этот статус продлен на 2020 год, пока не известно, в «Нацимбио» тему не комментируют.

Следует учитывать, что в 2019 году Минздрав впервые заключил два двухлетних, то есть рассчитанных на 2019 и 2020 годы, профильных контракта: по пентавакцине – на 8,3 млрд рублей и по вакцине от полиомиелита – на 1,46 млрд рублей. Оба препарата продолжит поставлять «Фармимэкс».

На препараты от ВИЧ Минздрав рассчитывает в 2020 году потратить 27,25 млрд рублей, на лекарственное обеспечение больных туберкулезом – 2,945 млрд рублей.

На закупку препаратов для госпрограммы высокозатратных нозологий в 2020 году выделено чуть более 8 млрд рублей. Но в конце 2019 года Минздрав уже провел большую часть аукционов по номенклатуре госпрограммы со сроком поставки в 2020-м. В 2021 году на закупки препаратов по «14 ВЗН» планируется потратить 64,3 млрд рублей, в 2022 году – 65,7 млрд рублей.