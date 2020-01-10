В 2020 году Правительство РФ подготовит ряд законопроектов в сфере обращения лекарств

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал Распоряжение от 26 декабря 2019 года №3205-р, которым утверждается План законопроектной деятельности Правительства на 2020 год.

План законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2020 год подготовлен в целях реализации положений, предусмотренных программами социально-экономического развития государства и другими программными документами Президента и Правительства России.

План состоит из 6 разделов и предусматривает разработку в 2020 году 230 законопроектов, направленных на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие, развитие отраслей экономики, развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни, сбалансированное региональное развитие, повышение качества государственного управления.

Ряд законопроектов, которые должны быть разработаны и переданы на рассмотрение, относятся к сфере обращения лекарственных средств, в том числе:

О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» (в части систематизации обязательных требований в сфере обращения лекарственных средств);

О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» (в части исключения необходимости установления отдельной процедуры по проведению заявителем исследований для доказательства отсутствия влияния разных вспомогательных веществ или вспомогательных устройств на безопасность и (или) эффективность лекарственного препарата для медицинского применения);

О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» (в части ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для ветеринарного применения);

О внесении изменений в Федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов» (в части систематизации обязательных требований в сфере обращения донорской крови и ее компонентов).

gmpnews