Представлена новая версия приказа о реестре фармацевтов

Министерство здравоохранения опубликовало новый проект приказа о ведении персонифицированного учета лиц, получающих медицинское или фармацевтическое образование. Текст документа размещен 30 декабря на портале проектов нормативных актов.

Напомним, что в начале декабря прошлого года Минздрав предложил внести поправки в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья», которые позволят создать федеральный реестр фармацевтических специалистов и тех, кто только получает соответствующее образование.

Новая версия поправок в закон предлагает включать в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) сведения как о медицинских, так и фармацевтических организациях, а также о людях, ведущих фармацевтическую деятельность или обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского или фармацевтического образования.

При этом персональные данные действующих и будущих фармацевтов или медицинских работников будут внесены в отдельный реестр. Под персональными данными в документе подразумеваются ФИО, дата и место рождения, паспортные данные, номер СНИЛС и сведения о получаемом образовании.

Для получения этой информации ЕГИСЗ будет интегрирована для совместной работы с федеральной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся. Также с Единой информационной системой смогут взаимодействовать иные информационные системы, предназначенные для сбора, хранения, обработки и предоставления информации, касающейся деятельности фармацевтических организаций и предоставляемых ими услуг.

katrenstyle