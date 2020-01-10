Целевые показатели Программы развития фарм- и медпромышленности будут изменены

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило изменения в государственную программу Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». Документ опубликован на портале regulation.gov.ru, общественные обсуждения продлятся до 23 января 2020 г.

Согласно представленной информации, изменения коснутся показателей (индикаторов) государственной программы, таких как:

«Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в медицинской и фармацевтической промышленности (накопленным итогом)»;

«Объем экспорта лекарственных средств и медицинских изделий»;

«Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства фармацевтической и медицинской продукции»;

«Доля лекарственных средств отечественного производства в общем объеме потребления в денежном выражении»;

«Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства лекарственных средств»;

«Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в фармацевтической промышленности (накопленным итогом)»;

«Доля медицинских изделий отечественного производства в общем объеме потребления в денежном выражении»;

«Объем экспорта медицинских изделий»;

«Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства медицинских изделий»;

«Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в медицинской промышленности (накопленным итогом)».

В пояснительной записке к документу указано, что недостижение запланированных значений показателя «Доля лекарственных средств отечественного производства в общем объеме потребления в денежном выражении» связано с увеличением стоимости лекарственных препаратов зарубежного производства и более низкой ценой отечественных лекарственных препаратов. Кроме того, длительность клинических исследований, задержки в процедуре государственной регистрации лекарственных препаратов приводят к увеличению срока их вывода на рынок. Также сдерживающим фактором является регулирование цен со стороны государства на жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты, и снижение стоимости лекарственных препаратов в рамках конкурсных процедур по государственным закупкам для системы здравоохранения.

А, соответственно, недостижение запланированных значений показателя «Доля медицинских изделий отечественного производства в общем объеме потребления в денежном выражении» связано с существенным падением курса рубля по отношению к мировым валютам, увеличением стоимости медицинских изделий зарубежного производства. Цены на импортируемые медицинские изделия росли существенно быстрее, чем цены на медицинские изделия, производимые на территории России. Этот фактор, даже при сохранении структуры потребления в натуральном выражении (в части соотношения импортной и российской продукции) приводит к формальному росту доли импортной продукции в денежном выражении. Кризисные явления 2014-2015 годов в экономике России привели к существенному росту процентных ставок по кредитам и ужесточению политики банков по выдаче кредитов. Для многих российских производителей медицинских изделий это выразилось в снижении доступности заемных средств, снижении экономической эффективности деятельности и явилось фактором, сдерживающим развитие – предприятиями было отложены или отменены ранее планировавшиеся инвестиции в техническое перевооружение, расширение производства, освоение новой продукции и т.п. Как следствие, это повлияло на фактически достигаемые темпы роста объемов производства.

Также указанный фактор негативно повлиял на возможности российских производителей медицинских изделий по инвестированию в продвижение своей продукции на зарубежные рынки.

Cохранение сложившейся ситуации невостребованности российских медицинских изделий – аналогов импортируемой продукции в условиях децентрализованной системы закупок для нужд государственной (бюджетной) системы здравоохранения, а также длительная процедура государственной регистрации медицинских изделий отечественного производства являются сдерживающими факторами, препятствующим объективному снятию зависимости от импортных поставок и достижению целевых значений указанного показателя.

gmpnews