Реабилитация с помощью экзокисти может войти в программу госгарантий

Ректор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Сергей Лукьянов рассказал, что в 2020 году будет проведена клиническая апробация прибора «Экзокисть-2», предназначенного для постинсультной и посттравматической реабилитации. Параллельно университет ведет переговоры с Минздравом РФ о включении метода с использованием этого медизделия в программу госгарантий. Ректор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Сергей Лукьянов рассказал, что в 2020 году будет проведена клиническая апробация прибора «Экзокисть-2», предназначенного для постинсультной и посттравматической реабилитации. Параллельно университет ведет переговоры с Минздравом РФ о включении метода с использованием этого медизделия в программу госгарантий.

«Экзокисть-2» разработана в консорциуме РНИМУ им. Н.И. Пирогова, НПО «Андроидная техника» и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. Регудостоверение на актуальную версию медизделия Росздравнадзор выдал в сентябре 2019 года. Производителем выступает ООО «Экзопласт», сборка осуществляется на мощностях НПО «Андроидная техника» в Магнитогорске.

Сергей Лукьянов рассказал, что эта технология позволяет с помощью электроэнцефалограммы считывать нервные импульсы, побуждающие человека к движению. В результате пациент, лишенный подвижности после травмы, инсульта или вследствие врожденного заболевания, начинает двигать рукой с помощью мотора экзоскелета. Стоимость аппарата составляет около 5 млн рублей, однако в РНИМУ намерены снизить ее до 3–3,5 млн рублей по мере выхода в серию. Клинические исследования прибор проходил в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского в мае 2019 года.

«Год назад мы начали сотрудничать с университетом в Крыму. <…> Привезли им такие устройства, коллеги их проверили для детей с ДЦП, которые проходят лечение в санатории. И неожиданно оказалось, что дети, у которых вообще не было движений, у которых были вывернуты кисти за счет перенапряжения мышц и которые руками не пользуются, после тренировки на такой штуке вдруг начинают пуговицы застегивать, рисовать. Мы такие приборы поставили в центр под Москвой, в ряд детских московских клиник, и везде очень высокие оценки. Сейчас мы работаем над тем, чтобы Минздрав этот процесс ввел в ОМС или ВМП», – рассказал Лукьянов, не уточнив, впрочем, о каком перечне высокотехнологичной медпомощи идет речь.

По его словам, в этом году РНИМУ начнет процедуру клинической апробации и такое оборудование будет поставлено еще в несколько центров. Клиническая апробация является дополнительным источником финансирования для медучреждений, подведомственных Минздраву РФ. В 2019 году ведомство изменило правила отбора медучреждений, претендующих на получение средств по апробации, включив вновь созданные федеральные учреждения. Среди них Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта, открывшийся в Москве под патронажем министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

По данным ЕИС в сфере госзакупок, в 2018 году НПО «Андроидная техника» поставило прототип экзокисти Сибирскому государственному медицинскому университету за 1,2 млн рублей, ООО «Весттрэйд ЛТД» – Крымскому федеральному университету им. В.И. Вернадского за 4,9 млн рублей. В 2019 году ООО «Экзопласт» отгрузило два комплекса «Экзокисть-2» в Московский научно-практический центр медицинской реабилитации и спортивной медицины и один – в Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ на общую сумму 13,1 млн рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, долей в 80% «Экзопласта» владеет РНИМУ им. Н.И. Пирогова, еще 7% принадлежат Александру Фролову и Дмитрию Боброву, 6% – Павлу Боброву. Финансовые показатели компании не раскрываются. АО «НПО «Андроидная техника» владеет Александр Пермяков, в 2017 году эта компания выручила 297,8 млн рублей, а ее чистая прибыль составила 34,4 млн рублей.

Источник: Коммерсантъ

Фото: npo-at.com