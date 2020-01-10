АГАС будет участвовать в «PharmaSpace»

Сейчас, когда речь идет о ликвидации или некой трансформации ГУПов, в том числе фармацевтических, в иные формы организации, какие приоритеты Вы ставите как лидирующая ассоциация таких аптечных организаций?

С ликвидацией ГУПов перед государством встанет задача по поиску решения реализации наркотических средств, т.к. в условиях госмонополии на данный вид деятельности эту функцию выполняют только ГУПы. Мы — за развитие участников нашей ассоциации в любой организационно-правовой форме, которая позволит им спокойно выполнять свои функции и желательно, если она будет унифицирована для всех фармпредприятий с государственным участием. Считаем, что их роль огромна и именно на них держится социально ориентированный фармбизнес по всей стране. Наша ассоциация насчитывает 32 фармпредприятия с государственным участием, которые обеспечивают работу 2017 аптечных учреждений. Поэтому приоритетом является нахождение оптимальной модели бизнеса, балансируя между экономической эффективностью и выполнением социальных функций.

Хорошо, а какие основные сложности Вы видите и будете преодолевать в 2020 как ассоциация ГУПов и МУПов?

Да, год будет не простым и, помимо отстаивания интересов на правовом поле, мы сконцентрируемся на решении экономических задач. Среди наших участников есть отличные примеры экономически эффективных предприятий, и этим опытом надо делиться, распространить его на всех участников АГАС; подсказать новые модели бизнеса и IT-решения, адаптированные к современным реалиям.

Как вы думаете повышать самоокупаемость ваших сетей без ущерба для их социальной ориентированности?

Резервы скрыты в самой системе закупки лекарственного ассортимента. Действительно, сложилась ситуация, когда длинная цепочка оптовых покупателей-продавцов приводит к повышению закупочных цен и негибкости ассортимента доступного аптечным сетям, особенно в удаленных населенных пунктах. Нам кажется, ответ в прямых взаимоотношениях между специализированной розницей и производителями фармпродукции.

И поэтому АГАС решила войти в пилот проекта «PharmaSpace»?

Да. Мы уверены, что эта платформа прямых контрактов производителей и розничных сетей позволит в малозатратной, с точки зрения человеческих и материальных ресурсов, форме обеспечить подключившиеся сети и фармации доступом непосредственно к ценовым и другим предложениям производителей, сводя таким образом непроизводительные затраты к минимуму. Благодаря этому мы надеемся не только сохранить инфраструктуру, но и развить ее в ближайшие три года в той форме, в которой позволит регуляторная база, конечно.

Все аптечные сети и фармации члены АГАС будут сразу подключены к «PharmaSpace»?

Нет. Сама платформа находится в пилотной фазе развития, хотя информация о подключающихся производителях и аптечных сетях приходит практически ежедневно. Мы также будет входить в проект поэтапно. Каждая наша организация самостоятельно будет принимать решение, когда она готова подключиться. Я думаю, первый квартал 2020 будет самым активным периодом. Некоторые наши члены уже выразили готовность, другие пока оценивают и готовятся. Там ведь есть как организационные, так и технические требования.

Что ожидаете от нового года в деловом плане?

Надеюсь, что АГАС, как и ее отдельные организации оперативно перестроят свою работу и с использованием вновь появляющихся возможностей для региональных сетей, таких как логистическо-информационный портал «PharmaSpace» не только не утратят своих позиций, но и нарастят ассортиментное предложение, уровень сервиса, бездефектурное наличие и конкурентоспособные, а также зачастую и социально ориентированные цены.

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