Eli Lilly купит Dermira

Сумма сделки – около 1,1 млрд долл. США.

В результате сделки Eli Lilly получит права на экспериментальный препарат для лечения атопического дерматита lebrikizumab, проходящий заключительные стадии клинических исследований, а также на уже одобренное средство от гипергидроза в области подмышек.

В 2017 году Dermira получила ряд коммерческих прав на lebrikizumab от компании Roche, а в прошедшем году купила европейские права на препарат у испанской Almirall («Алмиралл»).

В случае одобрения lebrikizumab будет конкурировать с препаратом Dupixent, разработанным совместно компаниями Regeneron Pharmaceuticals («Регенерон Фармасьютикалз») и Sanofi («Санофи»). По оценкам аналитиков, максимальный объем продаж lebrikizumab, который придется на 2027 год, составит 600 млн долл. США.

В 2019 году Eli Lilly заплатила 8 млрд долл. США за компанию Loxo Oncology («Локсо Онколоджи») с целью укрепления своих позиций в онкологии.

Илья Дугин

pharmvestnik