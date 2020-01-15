В Ульяновской области снова перенесли срок открытия государственной аптечной сети

Как сообщил Ulpressa.ru директор ГУ «Ульяновская государственная аптека» Андрей Дмитриев, предприятие не смогло вписаться в сроки реализации проекта по нескольким причинам. Во-первых, из 36 помещений, в которых должны были разместиться аптечные пункты нового предприятия, 20 пока еще не освобождены предыдущими собственниками. Во-вторых, оптовый склад, приобретенный в конце прошлого года, не удалось лицензировать с первой попытки. У комиссии возникли замечания – следующая инспекция должна пройти в феврале этого года. Если все документы будут получены, то в марте сеть пунктов выдачи препаратов льготным категориям граждан наконец-то приступит к работе.

«После налаживания процесса отпуска льготных лекарств аптечные пункты должны были получить лицензию на розничную продажу, но на это нужно дополнительное финансирование, – признался Андрей Дмитриев. – Сейчас мы запрашиваем у правительства региона дополнительные лимиты на эти цели».

Фото: ulpressa.ru

Екатерина Погонцева

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