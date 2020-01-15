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Bayer и Exscientia будут исследовать применение ИИ для поиска новых препаратов

Целью нового партнерства между германской компанией Bayer («Байер») и британской Exscientia («Экссайеншиа») является ускорение процесса поиска низкомолекулярных препаратов для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сообщает портал PharmaTimes.

Компании объявили о намерении использовать решения на основе искусственного интеллекта (ИИ) для ускорения разработки препаратов-кандидатов для трех проектов Bayer в указанных терапевтических областях.

По условиям соглашения, Exscientia приступит к работе над тремя проектами, целевые показатели которых были согласованы двумя сторонами. Компания получит до 203 млн фунтов стерлингов, включая авансовые и поэтапные платежи, связанные с выполнением программы исследований, в том числе клинических.

В рамках партнерства Exscientia будет использовать Centaur Chemist – собственную платформу поиска и оптимизации новых препаратов на основе ИИ.

По словам д-ра Йорга Мёллера, члена исполкома фармацевтического подразделения Bayer AG, компания движется в направлении цифровой трансформации в сфере R&D, поскольку в компании полагают, что цифровые технологии, такие как искусственный интеллект, способны упростить и ускорить поиск и разработку новых препаратов для пациентов.

Татьяна Кублицкая
pharmvestnik

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Январь 13, 2020 | Просмотров: 109