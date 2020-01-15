Biogen приобретет разработку Pfizer от болезни Альцгеймера

Американская Biogen 13 января анонсировала приобретение у Pfizer находящейся в стадии разработки молекулы PF-05251749 – потенциального препарата для лечения болезни Альцгеймера и ряда других неврологических расстройств. Американская Biogen 13 января анонсировала приобретение у Pfizer находящейся в стадии разработки молекулы PF-05251749 – потенциального препарата для лечения болезни Альцгеймера и ряда других неврологических расстройств.

Biogen направит Pfizer аванс в размере $75 млн, а в перспективе – до $635 млн промежуточных платежей, которые пойдут на регистрацию, клинические испытания и коммерциализацию препарата. В случае успешного выхода продукта на рынок Pfizer будет получать роялти с продаж.

Приобретаемая молекула потенциально способна стать первым этиотропным препаратом для лечения болезни Альцгеймера, а также болезни Паркинсона.

Biogen – американская компания, специализирующаяся на разработке препаратов для лечения неврологических заболеваний, наиболее успешным продуктом компании стал препарат Спинраза (нусинерсен), применяемый для лечения спинальной мышечной атрофии. Выручка Biogen за 2018 год составила $13,5 млрд, чистая прибыль – $4,5 млрд.

Pfizer – фармацевтическая компания, основанная в 1849 году в США. Pfizer специализируется на разработке средств терапии диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Выручка компании за 2018 год составила $53,65 млрд, чистая прибыль – $11,153 млрд.