На Frisium выделят еще 22 млн рублей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал поручение о выделении из резервного фонда до 22 млн рублей на закупку незарегистрированных лекарств иностранного производства, в том числе Frisium (clobazam). Выделенные ранее 26,1 млн рублей были рассчитаны на партию из 11,27 тысячи упаковок. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал поручение о выделении из резервного фонда до 22 млн рублей на закупку незарегистрированных лекарств иностранного производства, в том числе Frisium (clobazam). Выделенные ранее 26,1 млн рублей были рассчитаны на партию из 11,27 тысячи упаковок.

На совещании с вице-премьерами он уточнил, что речь идет о восьми незарегистрированных препаратах или отсутствующих на российском рынке лекарственных формах препаратов. Согласно тексту поручения, до 28 января 2020 года должно быть закуплено 8,5 тысячи упаковок.

В сентябре 2019 года правительство уже выделяло на эти цели 26,1 млн рублей. На эту сумму было закуплено 11,27 тысячи упаковок лекарств, среди которых – 7,25 тысячи упаковок Frisium, а также диазепам, фенобарбитал и мидазолам в лекарственных формах, отсутствующих в России.

Ввезенная партия Frisium была рассчитана на 540 детей, но всего в препарате нуждаются, по оценкам Минздрава, 2-3 тысячи детей. В ноябре 2019 года глава фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава сообщала, что второй партии ожидают как минимум еще 600 детей.

Летом 2019 года сотрудники таможни дважды арестовывали посылки с незарегистрированными психотропными препаратами, которые матери неизлечимо больных детей были вынуждены закупать нелегально через интернет. Уголовными делами задержания не закончились только благодаря общественному резонансу.

В конце декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий ввозить партии незарегистрированных препаратов с содержанием наркотических и психотропных веществ и выдавать их пациентам при наличии решения врачебной комиссии. Эта норма вступит в силу 1 марта 2020 года.