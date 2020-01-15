Путин поручил обеспечить декриминализацию ошибок врачей при выписке обезболивающих

Президент РФ Владимир Путин выдал ряд поручений по итогам прошедшей в конце октября 2019 года встречи с представителями общественности в Калининградской области. Премьер-министру Дмитрию Медведеву предстоит до 15 апреля 2020 года «обеспечить внесение изменений в законодательство», которые позволят освободить от уголовной ответственности медиков, допустивших утрату наркотических и психотропных препаратов. Президент РФ Владимир Путин выдал ряд поручений по итогам прошедшей в конце октября 2019 года встречи с представителями общественности в Калининградской области. Премьер-министру Дмитрию Медведеву предстоит до 15 апреля 2020 года «обеспечить внесение изменений в законодательство», которые позволят освободить от уголовной ответственности медиков, допустивших утрату наркотических и психотропных препаратов.

Речь идет о случаях, «когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты».

Вопрос декриминализации подобных ошибок обсуждается уже не один год. Неоднократно эту тему Путину транслировала учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

«Почему такой огромный уровень необезболенных пациентов? Почему страдание остается? Потому что есть еще один фактор, который не связан исключительно с системой здравоохранения. Это страх медработников перед использованием опиоидных анальгетиков. В МВД говорят, что дел против врачей мало. Мало, но они есть: мы устроены таким образом, что одного публично громко накажешь – тысячи боятся», – говорила она на «прямой линии» летом 2019 года.

Тогда Путин отвечал, что «нужно фиксировать подобные утраты либо расход не по регламенту каким-то актом, который подписывается не только врачом, медсестрой, но и заведующей поликлиники, главврачом».

Кроме того, президент поручил представить предложения о расширении направлений, на которые можно тратить средства федерального бюджета, направляемые регионам на развитие паллиативной помощи, в частности на закупку медизделий. Также к 1 июля 2020 года Правительству РФ следует предложить схему для использования отделениями выездной патронажной паллиативной медицинской помощи транспорта, приобретаемого для развития первичного звена.

Ежегодно планируется проводить мониторинг реализации региональными органами управления здравоохранением программ по развитию паллиативной помощи. А Минздраву к 1 апреля 2020 года необходимо придумать, как организовать взаимодействие главных внештатных профильных специалистов с субъектами РФ, тем самым усилив позиции главного специалиста по паллиативной помощи Дианы Невзоровой и главного специалиста по детской паллиативной помощи Елены Полевиченко.