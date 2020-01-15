«Санофи» планирует и дальше инвестировать в производство инсулинов в России Индийские фармкомпании делают ставку на дженериковый рынок Китая » Президент РФ дал ряд поручений в сфере обращения лекарств и медизделий Владимир Путин утвердил ряд поручений, в том числе и в сфере обращения лекарств и медизделий, по итогам встречи с представителями общественности в городе Светлогорске Калининградской области, которая состоялась 31 октября 2019 года. Правительству Российской Федерации поручено: обеспечить разработку и внесение в Государственную Думу проекта федерального закона, предусматривающего гармонизацию законодательства Российской Федерации с актами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в части, касающейся ввоза в Российскую Федерацию без государственной регистрации медицинских изделий , необходимых для профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации, проведения исследований или испытаний, в том числе в научных целях. Срок – 15 марта 2020 г.;

, необходимых для профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации, проведения исследований или испытаний, в том числе в научных целях. Срок – 2020 г.; представить предложения о включении закупок медицинских изделий в перечень случаев заключения контрактов жизненного цикла . Срок – 1 апреля 2020 г.;

. Срок – 2020 г.; обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности лиц (работников медицинских организаций), допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов, когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты. Доклад – до 15 апреля 2020 г. gmpnews