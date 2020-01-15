Рынок фармацевтического упаковочного оборудования достигнет $11,46 млрд к 2026 году

Эксперты утверждают, что мировой рынок фармацевтического упаковочного оборудования будет расти в среднем на 7,51% в период с 2019 по 2026 годы и ожидается, что к 2026 году его объем достигнет 11,46 млрд долларов США, такие данные приводятся в аналитическом отчете Acumen research and consulting.

В фармацевтической индустрии система доставки лекарств и упаковка фармацевтических продуктов являются важным фактором ведения бизнеса в предоставлении клиентам качественного продукта. Новейшее фармацевтическое упаковочное оборудование является легко адаптируемым, автоматизированным и разработано с учетом требований, предъявляемых к фармацевтической продукции. Различные виды фармацевтического оборудования подразделяются на оборудование для первичной упаковки, оборудование для вторичной упаковки и оборудование для маркировки и сериализации.

Среди основных технологических тенденций рынка фармацевтического упаковочного оборудования эксперты выделяют:

растущее использование одноразовых компонентов и развитие упаковочных технологий, которые должны противостоять подделке лекарств;

соответствие стандартам, требованиям к качеству и безопасности, установленным регулирующими органами, заставляют производителей внедрять новые технологии в процесс упаковки фармацевтических продуктов;

рост стареющего населения и рост числа хронических и инфекционных заболеваний также косвенно стимулируют рост рынка фармацевтического упаковочного оборудования.

И тем не менее, ожидается, что высокие расходы, связанные с фармацевтической упаковкой, будут сдерживать рост данного рынка в течение прогнозируемого периода. Кроме того, постоянное развитие области упаковки с наноразрешением создаст другие возможности для производителей.

Если говорить о типе продукции, то сегмент оборудования для твердой упаковки, по мнению экспертов, будет доминировать на рынке фармацевтического упаковочного оборудования, помимо этого, именно сегмент первичной упаковки будет в лидерах по стоимости в течение прогнозируемого периода.

Ожидается, что в указанном периоде Северная Америка будет иметь самую большую долю рынка. Основными движущими факторами для этого региона являются строгие нормативные требования, предъявляемые к упаковке. Предполагается, что исследования и разработки, проводимые такими крупными игроками, как Novartis и Pfizer, будут способствовать росту рынка в этом регионе. Кроме того, США являются ведущим потребителем и производителем на фармацевтическом рынке, что увеличивает возможности как импорта, так и экспорта.

Рынок Европы также имеет устойчивый рост из-за постоянного давления со стороны регулирующих органов и растущего спроса на антиконтрафактную упаковку. Наличие большого разнообразия производителей дженериков в Индии, Китае и Японии способствует росту рынка фармацевтического упаковочного оборудования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, ожидается, что постоянные инвестиции в разработку продуктов компаниями Азиатско-Тихоокеанского региона также будут влиять на спрос и продажи в будущем.

Среди ключевых компаний, обеспечивающих мировой рынок фармацевтического упаковочного оборудования и решений, называются: Robert Bosch, IMA, Marchesini Group, Körber, MG2, Uhlmann Group, Accutek Packaging Equipment Companies, Vanguard Pharmaceuticals Machinery, Romaco Holding, Bausch + Ströbel, OPTIMA Packaging Group, ACG Worldwide, Coesia, MULTIVAC Group.

gmpnews