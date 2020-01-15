Судебные приставы взыскали с ОГУП «Фармация» 3,5 млн рублей

ОГУП «Фармация» закупило лекарственные препараты у одного из российских производителей и не оплатило 3,5 млн рублей в установленный срок. После судебных разбирательств решено взыскать долг с фирмы принудительно.

После возбуждения исполнительного производства предприятие-должник уклонялось от исполнения своих обязательств, не торопилось исполнять требование, содержащееся в исполнительных документах.

Судебные приставы арестовали расчетный счет предприятия, с которого были взысканы денежные средства в счет долга.

«Требования взыскателя удовлетворены в полном объеме, сводное исполнительное производство окончено фактическим исполнением», – сообщает пресс-служба УФССП России по Ивановской области.

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