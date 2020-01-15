Правительство упразднило 1259 устаревших правовых актов

Постановлением Правительства РФ №7 от 13.01.2020 с 1 февраля 2020 года признаются утратившими силу принятые в период с 1917 по 2002 год 1259 актов РСФСР и РФ и их отдельных положений, содержащих устаревшее регулирование или имеющих статус «действующие», но не применяющихся на практике.

В частности, в сфере здравоохранения упраздняются:

– Постановление Совета Министров РСФСР от 13 июля 1963 г. № 870 «О поставке научно-исследовательским институтам Министерства здравоохранения СССР животных для производства бактерийных и вирусных препаратов».

– Постановление Совета Министров РСФСР от 22 ноября 1971 г. № 624 «Об увеличении производства, заготовок и поставок в 1972 — 1975 годах для нужд здравоохранения сырья из лекарственных растений».

– Постановление Совета Министров РСФСР от 27 февраля 1980 г. № 103 «О мерах по улучшению обеспечения населения РСФСР лекарственными средствами».

– Постановление Совета Министров РСФСР от 9 августа 1968 г. № 553 «О мерах по дальнейшему улучшению здравоохранения и развитию медицинской науки в РСФСР» (СП РСФСР, 1968, № 15, ст. 76).

– Постановление Совета Министров РСФСР от 30 ноября 1977 г. № 601 «О мерах по дальнейшему улучшению народного здравоохранения в РСФСР».

– Постановление Совета Министров РСФСР от 28 июля 1988 г. № 281 «О генеральной схеме управления здравоохранением РСФСР».

– Постановление Совета Министров РСФСР от 6 октября 1988 г. № 427 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны здоровья населения и укреплению материально-технической базы здравоохранения в РСФСР».

– Постановление Совета Министров РСФСР от 16 марта 1990 г. № 92 «О развитии здравоохранения, повышении качества медицинского обслуживания и диспансеризации населения угольных регионов Российской Федерации на 1990 — 1995 годы и на период до 2000 года».

Принятое решение позволит упорядочить и систематизировать законодательство, обеспечить единообразную правоприменительную практику, отмечает пресс-служба кабмина.

Как сказал на совещании с вице-премьерами глава Правительства РФ Дмитрий Медведев, при подготовке этого документа нужно было внимательно относиться к тем нормам, которые содержат социальные льготы и гарантии: «Они, безусловно, должны сохраниться. В том числе это касается целого ряда таких резонансных тем, как районные коэффициенты, компенсации, и некоторых других. Об этом тоже нужно думать, выстраивая эту работу».

Работа по упразднению устаревших актов продолжается. По словам руководителя Аппарата Правительства РФ Константина Чуйченко, на финишной прямой находится документ об отмене 3645 правительственных актов СССР.

«Сейчас он [документ] проходит последние согласования в Аппарате Правительства. До 24 января мы представим его вам на подпись», – заверил Чуйченко премьер-министра.

Елена Сидорова

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