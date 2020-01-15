Eli Lilly вышла из соглашения с NextCure Правительство упразднило 1259 устаревших правовых актов » Taro Pharmaceuticals отозвала из продажи противоэпилептический препарат Фармацевтическая компания Taro Pharmaceuticals («Таро Фармасьютикалз») объявила об отзыве из продажи одной серии препарата для лечения эпилепсии и биполярного расстройства Lamotrigine, сообщает Becker’s Hospital Review. Причина отзыва — выявление примесей фармсубстанции другого препарата, производимого на том же предприятии, что и Lamotrigine. Речь идет о фармсубстанции, применяемой для производства препарата для лечения хронической сердечной недостаточности и артериальной гипертензии enalapril maleate. Длительный прием enalapril maleate может вызвать дефекты плода у беременных. Пока сообщений о побочных действиях компания Taro не получала. Илья Дугин

pharmvestnik