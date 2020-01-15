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Taro Pharmaceuticals отозвала из продажи противоэпилептический препарат

Фармацевтическая компания Taro Pharmaceuticals («Таро Фармасьютикалз») объявила об отзыве из продажи одной серии препарата для лечения эпилепсии и биполярного расстройства Lamotrigine, сообщает Becker’s Hospital Review.

Причина отзыва — выявление примесей фармсубстанции другого препарата, производимого на том же предприятии, что и Lamotrigine.

Речь идет о фармсубстанции, применяемой для производства препарата для лечения хронической сердечной недостаточности и артериальной гипертензии enalapril maleate.

Длительный прием enalapril maleate может вызвать дефекты плода у беременных.

Пока сообщений о побочных действиях компания Taro не получала.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Январь 14, 2020 | Просмотров: 117