Taro Pharmaceuticals отозвала из продажи противоэпилептический препарат

Фармацевтическая компания Taro Pharmaceuticals («Таро Фармасьютикалз») объявила об отзыве из продажи одной серии препарата для лечения эпилепсии и биполярного расстройства Lamotrigine, сообщает Becker’s Hospital Review.
Причина отзыва — выявление примесей фармсубстанции другого препарата, производимого на том же предприятии, что и Lamotrigine.
Речь идет о фармсубстанции, применяемой для производства препарата для лечения хронической сердечной недостаточности и артериальной гипертензии enalapril maleate.
Длительный прием enalapril maleate может вызвать дефекты плода у беременных.
Пока сообщений о побочных действиях компания Taro не получала.
Илья Дугин
pharmvestnik