Eli Lilly вышла из соглашения с NextCure

О причинах расторжения соглашения не сообщается.

Соглашение, включавшее в себя неразглашаемые поэтапные показатели, было выстроено на платформе NextCure для выявления взаимодействий на поверхности клеток в процессе поиска мишеней, влияющих на иммунную функцию.

В Eli Lilly надеялись, что данное соглашение вкупе с другими недавними приобретениями позволит ей усилить и расширить линейку онкопрепаратов.

Eli Lilly не только внесла аванс 25 млн долл. США, но и приобрела долю участия в акционерном капитале NextCure в размере 15 млн долл. США.

В обмен на это Eli Lilly получила опцион на эксклюзивное лицензирование терапевтических антител к мишеням, обнаруженным при использовании платформы NextCure.

Компания NextCure также получила опцион на лицензирование антител, как и право на получение поэтапных платежей и роялти с продаж, размер которых не разглашается, если выбранные компанией Eli Lilly препараты-кандидаты окажутся успешными.

В направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщении говорится о том, что 10 января 2020 года Eli Lilly and Co. уведомила NextCure о прекращении с 03 марта 2020 года соглашения о сотрудничестве в сфере исследований и разработки лекарственных препаратов от 02 ноября 2018 года.

Никаких дальнейших объяснений не последовало.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik