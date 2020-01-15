AstraZeneca прекратит клиническое исследование препарата Epanova

В компании ожидают, что списание убытков в размере 100 млн долл. США отразится на прибыли от основной деятельности в IV квартале.

По заявлению AstraZeneca, данное решение принято в соответствии с рекомендациями независимого комитета по мониторингу данных и связано с низкой вероятностью того, что Epanova может принести пользу пациентам с указанной формой дислипидемии.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik