AstraZeneca прекратит клиническое исследование препарата Epanova

Компания AstraZeneca («АстраЗенека») заявила о намерении прекратить клиническое исследование III фазы по кардиопрепарату Epanova для лечения пациентов с дислипидемией смешанного типа, сообщает агентство Reuters.
В компании ожидают, что списание убытков в размере 100 млн долл. США отразится на прибыли от основной деятельности в IV квартале.
По заявлению AstraZeneca, данное решение принято в соответствии с рекомендациями независимого комитета по мониторингу данных и связано с низкой вероятностью того, что Epanova может принести пользу пациентам с указанной формой дислипидемии.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik