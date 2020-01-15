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Цены на лекарства выросли почти на 10%

Согласно данным аналитической компании AlphaRM, средняя цена за условную упаковку лекарственного препарата с января по ноябрь 2019 года достигла 245 рублей, что больше на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отпускная цена аптек за упаковку лекарственного средства так же увеличилась и достигла 194 рублей (+3%), а на ЖНВЛП она выросла на 11%.

Средняя цена препарата на рынке государственных закупок за рассматриваемый период увеличилась на 20%. Если рассматривать государственный рынок более детально, то заметно снижение цен только в льготном лекарственном обеспечении (без учета ВЗН) на 3%, средние цены в остальных сегментах выросли.

По сравнению с одиннадцатью месяцами 2018 года в сегменте ВЗН доля поставок препаратов российского производства увеличилась на 2% и достигла 75,39% по объему в натуральном выражении.

Источник: AlphaRM

pharmvestnik

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Январь 14, 2020 | Просмотров: 143