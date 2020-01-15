Цены на лекарства выросли почти на 10%

Отпускная цена аптек за упаковку лекарственного средства так же увеличилась и достигла 194 рублей (+3%), а на ЖНВЛП она выросла на 11%.

Средняя цена препарата на рынке государственных закупок за рассматриваемый период увеличилась на 20%. Если рассматривать государственный рынок более детально, то заметно снижение цен только в льготном лекарственном обеспечении (без учета ВЗН) на 3%, средние цены в остальных сегментах выросли.

По сравнению с одиннадцатью месяцами 2018 года в сегменте ВЗН доля поставок препаратов российского производства увеличилась на 2% и достигла 75,39% по объему в натуральном выражении.

Источник: AlphaRM

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