Servier и Nucleus Dynamics начинают сотрудничество в области терапии сахарного диабета

В рамках сотрудничества компании создадут инновационное цифровое решение для терапии диабетических язв. Главная цель проекта — избежать ампутации ступни пациента.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2014 г. количество больных сахарным диабетом в мире насчитывало 422 млн человек. Синдром диабетической стопы — серьезное клиническое осложнение, при котором возникают повреждения глубоких тканей, обусловленные неврологическими расстройствами и патологией периферических кровеносных сосудов нижних конечностей. Ампутации конечностей у больных сахарным диабетом проводятся в 10—20 раз чаще, чем у лиц, не страдающих данным заболеванием. Цифровые технологии позволяют улучшить результаты лечения диабетических язв стопы.

Новый подход основан на использовании современной интеллектуальной технологии обработки изображений. WeHealth™ Digital Medicine и Nucleus Dynamics планируют совместную разработку и коммерциализацию инновационного цифрового решения для медицинских работников в области лечения и контроля состояния пациентов с синдромом диабетической стопы. Ожидается, что данный подход поможет улучшить результаты лечения и облегчит взаимодействие медицинского персонала с пациентами и их родственниками.

Готовый продукт будет представлять собой приложение для смартфонов, использующее современную интеллектуальную технологию обработки изображений, которая позволит упростить лечение и наблюдение пациентов с диабетическими язвами благодаря совместному доступу медицинских работников и поставщиков медицинских товаров к фото- и видеофайлам с изображением пораженной конечности. Получив изображение язвы, медсестра или врач-подиатр могут автоматически провести необходимые измерения и определить характер поражений ткани. Лечащий врач или диабетолог получат соответствующий отчет о развитии заболевания.

«Решение Nucleus Dynamics способно радикально повлиять на результаты терапии диабетических язв благодаря передаче данных о пациенте всем задействованным медицинским работникам — от медсестер до подиатров, терапевтов и диабетологов», — отмечает д-р Давид Гес, исполнительный директор WeHealth™ Digital Medicine по вопросам инноваций и поиска технологий.

Руководитель компании Nucleus Dynamics Марк Женио выразил надежду, что сотрудничество с WeHealth™ Digital Medicine будет способствовать значительному прогрессу в терапии синдрома диабетической стопы.

WeHealth™ Digital Medicine — эксклюзивный дистрибьютор данного решения на мировом рынке. Оно впервые появится на европейском рынке в конце 2020 г.

Это уже четвертое соглашение о сотрудничестве в области терапии диабета, подписанное компанией WeHealth™ Digital Medicine.

Источник: АО «Сервье»

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