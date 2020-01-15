Компании «Р-Опра» дали еще три месяца на подготовку к строительству фармпроизводства в Москве

По офсетному контракту с Москвой «Р-Опра», структура «Р-Фарма», должна в конце января 2020 года отчитаться о завершении проектирования фармацевтического завода и подтвердить получение разрешения на строительство. Заключенным сторонами в конце декабря 2019 года дополнительным соглашением к контракту этот срок продлен до 30 апреля 2020 года. По офсетному контракту с Москвой «Р-Опра», структура «Р-Фарма», должна в конце января 2020 года отчитаться о завершении проектирования фармацевтического завода и подтвердить получение разрешения на строительство. Заключенным сторонами в конце декабря 2019 года дополнительным соглашением к контракту этот срок продлен до 30 апреля 2020 года.

«Р-Опра» в сентябре 2018 года стала единственной компанией, подавшей заявку на заключение второго в истории фармотрасли контракта, предусматривающего встречные инвестиционные обязательства.

При начальной цене контракта 22,6 млрд рублей «Р-Опра» предложила выполнить его за 18,4 млрд рублей. Стороны подписали документ 30 октября 2018 года.

Условия соглашения предусматривают, что инвестор должен создать или модернизировать производство, способное выпускать лекарства по 31 МНН. Минимальный объем инвестиций на этапе объявления конкурса был определен в 3 млрд рублей, но, согласно заключенному контракту, «Р-Опра» обязана вложить почти вдвое больше – не менее 5,9 млрд рублей.

Контракт заключен на 10 лет. Разрешение на строительство и права на участок победитель конкурса должен был предоставить в течение 14 месяцев с момента заключения контракта, дополнительное соглашение продлило этот срок до 17 месяцев. На завершение строительства завода отводится четыре года, Москва должна начать закупки препаратов уже в 2022 году. За неисполнение условий контракта предусмотрены штрафы и пени.

Пролонгирован срок предоставления одного из этапов отчетности, на срок исполнения обязательств «Р-Фармом» это не повлияет, сообщили Vademecum в компании.

На момент определения победителя конкурса 99% «Р-Опры» принадлежали Алексею Репику через «Р-Фарм интернешнл», 1% – напрямую. Чуть позже, в конце сентября 2018 года, 25% компании получило АО «Викинг» – один из крупнейших в России поставщиков медоборудования, имевший отношение к Европейскому медицинскому центру, главным врачом которого в своем время был Леонид Печатников. Еще 25% получило ООО «Датамед», принадлежащее Сергею Уланову. По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Викинг» 10 января 2020 года вышло из состава соучредителей«Р-Опры». Принадлежавшие компании 25% перешли исполнительному директору «Р-Фарма» Андрею Артемову.