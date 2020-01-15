Novartis и британский Минздрав договорились об эксклюзивных поставках вазопротектора Inclirisan

Швейцарская Novartis в январе 2020 года заключила соглашение с Минздравом Великобритании (NHS) о прохождении национальных клинических исследований и ускоренной регистрации инновационного препарата от атеросклероза Inclirisan в обмен на льготные условия доступа пациентов к терапии в 2021 году. Ранее регистрационное досье препарата было подано на рассмотрение в FDA. Швейцарская Novartis в январе 2020 года заключила соглашение с Минздравом Великобритании (NHS) о прохождении национальных клинических исследований и ускоренной регистрации инновационного препарата от атеросклероза Inclirisan в обмен на льготные условия доступа пациентов к терапии в 2021 году. Ранее регистрационное досье препарата было подано на рассмотрение в FDA.

В случае одобрения сделки, детали которой сторонами не разглашаются, NHS будет оплачивать терапию Inclirisan дополнительно для тех пациентов, которым не помогли традиционные средства (статины, фибраты) для снижения холестерина. Кроме того, препарат претендует стать конкурентом Пралуэнта (алирокумаб) от Sanofi и Репаты (эволокумаб) от Amgen, реализованных в 2018 году в мире почти на $1 млрд, хотя бы потому, что, в отличие от вышеназванных лекарств, требует одной инъекции в год.

В декабре 2018 года NHS заключила соглашение о поставках биоаналогов адалимумаба (ТН Хумира от AbbVie) с фармкомпаниями Amgen, Biogen, Mylan/Fujifilm Kyowa Kirin и Sandoz. Тогда британский регулятор рассчитывал сэкономить на дженериках до 300 млн фунтов в год.

Novartis – международная компания, основанная в Базеле (Швейцария) в 1996 году, занимающаяся разработкой и производством препаратов для лечения онкозаболеваний, неврологических и эндокринных расстройств. Разработка Inclirisan была приобретена Novartis в 2019 году вместе с покупкой за $10 млрд компании The Medicines. Выручка Novartis за 2018 год составила $51,9 млрд, чистая прибыль – $12,6 млрд.