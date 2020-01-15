Самарский предприниматель предстанет перед судом за сборку медицинских массажеров без лицензии

Следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области передало в Октябрьский районный суд Самары уголовное дело в отношении врио директора самарской компании «Биом-парк» Игоря Алехина, обвиняемого по п. «б» ч. 2 ст. 235.1 УК РФ (производство медицинских изделий без лицензии, если такая лицензия обязательная, совершенное в крупном размере). Предпринимателю грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет и штраф от 1 до 3 млн рублей. Следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области передало в Октябрьский районный суд Самары уголовное дело в отношении врио директора самарской компании «Биом-парк» Игоря Алехина, обвиняемого по п. «б» ч. 2 ст. 235.1 УК РФ (производство медицинских изделий без лицензии, если такая лицензия обязательная, совершенное в крупном размере). Предпринимателю грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет и штраф от 1 до 3 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2019 года. По версии следствия, обвиняемый в 2015-2016 годах организовал сборку комплексов лечебно-реабилитационного волнового массажа «Биом-волна», не имея лицензии на производство медизделий. Общая стоимость выпущенных компанией массажеров составила более 494 тысяч рублей. До суда Алехин находился под подпиской о невыезде.

«Биом-Волна» – пневмовибромассажеры, первоначально созданные в самарском НПО «Биом-парк» в кооперации с Самарским государственным аэрокосмическим университетом для подготовки и постполетной реабилитации космонавтов. С 2010 по 2016 год комплекс имел регистрацию в Росздравнадзоре в качестве медицинского изделия. В настоящее время комплексы используются спортивными командами для ускоренного лечения спортивных травм и скоростно-силовой подготовки спортсменов. С 2013 года дистрибьюторами массажера выступают самарское ООО «Биом-Парк» и московское ООО «БиомМедСервис».

ООО «Биом-парк», по данным СПАРК-Интерфакс, на 72% принадлежит Татьяне Шумиловой, 20% владеет Владимир Савельев, доля в 8% находится у Андрея Дядюкина. В 2018 году компания выручила 82 тысячи рублей, чистый убыток составил 197 тысяч рублей.

В ноябре 2017 года Приволжский районный суд Татарстана по аналогичному обвинению (п. «б» ч. 2 ст. 235.1 УК РФ) приговорил Виталия Веселова, гендиректора ООО «СтомэК», производившего без лицензии стоматологические медизделия, к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 1 млн рублей.

Источник: СУ СК по Самарской области