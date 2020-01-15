Novartis и NHS намерены повысить эффективность производства олигонуклеотидов

Компания Novartis объявила о своем намерении сотрудничать с NHS England в сфере решений, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются значительной причиной инвалидности и смертности в Великобритании.

Партнерство объединит три проекта, направленных не только на решение проблем здравоохранения, но и представит более широкие возможности для развития сектора life science в Великобритании.

В настоящее время у Novartis на III фазе клинических исследований находится препарат inclisiran (предназначен для снижения уровня холестерина), регистрация которого Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) ожидается в 1 квартале 2020 года. В случае одобрения препарата регулятором Великобритании, inclisiran (инклисиран) будет доступен для пациентов с атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Одним из пунктов соглашения является проведение крупномасштабного клинического исследования по оценке использования инклисирана у пациентов с очень высоким риском первого сердечного приступа (первичная профилактика).

Помимо этого, партнерство включает в себя создание отраслевого и академического консорциума для изучения процессов производства олигонуклеотидных лекарственных средств, что позволило бы повысить эффективность и увеличить масштабы производства в Великобритании таких препаратов как инклисиран.

«Novartis имеет уникальную возможность вместе с проектом по инклисирану открыть новую главу в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, которая является одной из главных причин смертности и инвалидности. Мы уверены, что такие инновационные подходы позволят нам ускорить сроки доступа терапии, выполнить наше обязательство по созданию передовых научных методов и обеспечить постоянное повышение эффективности и оптимизации производства», — сказал Вас Нарасимхан (Vas Narasimhan), генеральный директор Novartis.

Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной около 64 000 смертей в Великобритании ежегодно.

gmpnews