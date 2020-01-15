В Калифорнии предложили начать выпускать дженерики под собственным брендом

В стремлении снизить стоимость лекарств, губернатор Калифорнии (штат США) предложил заключить контракт с производителями дженериков для производства фармацевтической продукции под собственным брендом штата Калифорния.

Губернатор Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom) предложил заключить Калифорнии контракт с компаниями-производителями (одной или несколькими), выпускающими дженерики, на производство рецептурных лекарств под собственным (государственным) брендом для продажи. Эта мера должна позволить снизить цены на лекарства за счет усиления конкуренции на рынке дженериков.

Разработанный план будет частью бюджетного предложения на 2020-2021 гг. При этом государственные и частные и страховщики, по мнению губернатора должны вместе договариваться о поставках для достижения более низких цен на лекарства, пишет сообщает «Тhe hill».

«Потребители могли бы получить прямую выгоду, если бы Калифорния заключила собственный контракт на производство столь необходимых дженериков, включая инсулин — препарат, который существует уже в течение столетия, но цена за последние несколько десятилетий на него выросла более чем в десять раз», — сказал Энтони Райт (Anthony Wright), исполнительный директор Health Access California.

gmpnews