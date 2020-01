Вероника Скворцова стала и.о. после отставки правительства В Калифорнии предложили начать выпускать дженерики под собственным брендом » Создатель виртуальных очков Oculus инвестировал в препарат для борьбы со старением Основатель корпорации Oculus VR, специализирующейся на виртуальной реальности, предприниматель русского происхождения Михаил Антонов и фонд Kizoo Technology Capital инвестировали в американский биотехнологический стартап Revel Pharmaceuticals Inc. Компания разрабатывает препараты, направленные на борьбу с одной из основных причин старения – нарушениями в работе межклеточного матрикса. Биотехнологии anti-age переживают всплеск интереса со стороны инвесторов – совокупный годовой объем вложений в этот сегмент во всем мире оценивается не менее чем в $850 млн. Сделка была завершена в январе этого года, говорится на сайте Revel Pharmaceuticals Inc. Основатели компании профессора Йельского университета Дэвид Шпигель и Джейсон Кроуфорд отмечают, что одна из главных причин старения заключается в нарушении работы межклеточного матрикса, в частности соединения молекул глюкозы с белком. Разработчики уже более 10 лет занимаются изучением энзимов, разбивающих сшивки глюкозепана, и пытаются синтезировать их. «Такая терапия может помочь в борьбе со старением, болезнями почек, сердечно-сосудистыми заболеваниями», — говорится на сайте Revel Pharmaceuticals Inc. Сейчас биотехнологический препарат находится на доклинической стадии, инвесторы должны обеспечить финансирование для перехода продукта на этап клинических исследований. Объем вложенных средств не раскрывается. Для Михаила Антонова и Kizoo Technology Capital это уже второй биотехнологический стартап, направленный на борьбу со старением. В ноябре 2019 года они вместе с американским предпринимателем Гарольдом Макпайком инвестировали $4 млн в биотехнологическую компанию Underdog Pharmaceuticals, также специализирующуюся на разработке anti-age препаратов. А в мае 2019 года Антонов стал соучредителем технологической платформы Schrodinger, позволяющей проводить биотехнологические исследования с помощью прогнозного моделирования поведения молекул. Генеральный директор компании «Микромир» Александр Зурабов отмечает, что в последние годы интерес инвесторов к биотехнологиям, направленным на борьбу со старением, заметно вырос, и во многом это связано с развитием персонализированной медицины. По данным Forbes, в 2018 году объем инвестиций в биотехнологии anti-age составил $850 млн (данные за 2019 год еще не были представлены). Крупнейшим вложением в этом сегменте рынка считается привлечение американским профессором Ником Барзилаем $75 млн от частных инвесторов на исследования лекарства Tame, направленного на борьбу со старением. Российские разработчики смотрят на международный тренд с оптимизмом. «Самые большие деньги будут заработаны именно в области терапии, направленной против старения. Риск человека получить возрастное заболевание увеличивается примерно вдвое каждые 8 лет. Соответственно, снизив заболеваемость или смертность, условно, от сердечно-сосудистых заболеваний, люди доживают до рака, а в конце жизни почти всех выживших ждет Альцгеймер. Только воздействие на фундаментальные механизмы старения дает отдаление всех возрастных заболеваний. Мне также нравится точка зрения, что инвесторам можно принимать решение, опираясь на собственные анализы. Рационально поддерживать стартапы, от которых зависит твоя жизнь», — отмечает сооснователь компании Геро Михаил Холин (компания разрабатывает лекарственные средства против старения и возрастных заболеваний с помощью технологий искусственного интеллекта). Однако, опрошенные GMP News представители российских инвестиционных компаний пока считают вложения в anti-age рискованными. «Наши знания о старении недостаточны, не существует четкой модели этих механизмов, а связка процессов старения с глюкозно-коллагеновыми сшивками – лишь одна из многочисленных теорий. Разработка лекарственных препаратов пока направлена на борьбу с конкретными заболеваниями, а не на весь процесс в целом», — говорит руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда «Инбио Венчурс» Илья Ясный. Михаил Антонов известен на мировом рынке как сооснователь американской компании Oculus VR, которая была зарегистрирована в 2012 году в Ирвине. Oculus VR специализируется в создании аппаратного и программного обеспечения для виртуальной реальности. В марте 2014 года Марк Цукерберг объявил о том, что Facebook приобрел компанию за $2 млрд. gmpnews