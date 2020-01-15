Вероника Скворцова стала и.о. после отставки правительства

Медведев объяснил ротации заявлениями Путина о том, что глава государства обозначил ряд ключевых поправок в Конституцию, меняющих баланс исполнительной, законодательной и судебной власти. Следовательно правительство должно предоставить президенту возможность принимать все необходимые для этого решения.

На совещание присутствовали все члены правительства. «Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе»,— сказал им президент. Глава государства пообещал встретиться с каждым членом кабинета министров в ближайшее время. Он поблагодарил присутствоваших за работу, хотя и «не все получилось». И пообещал в ближайшее время встретиться с каждым министром.

В послании Путин проявил недовольство ситуацией в здравоохранении на местах. «Именно здесь у нас больше всего сложных, чувствительных для людей проблем. В этом году мы должны в полном объеме, как и предусмотрено в профильном национальном проекте, завершить развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов», – сказал президент.

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