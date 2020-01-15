Минздрав пообещал не допустить срывов при закупках лекарств

«Мы действительно в 2019 году примерно в 20 регионах из 85 выявили нарушения при закупках лекарственных препаратов, с регионами проведена подробная работа над ошибками, мы очень надеемся, что ситуация не повторится», — цитирует Скворцову РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин, выступая сегодня с обращением к Федеральному собранию, указал на перебои с поставками лекарств и отметил, что ситуация не должна повториться.

«Знаю, что в прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки оказались фактически сорванными, и некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров: не беда, объявим новые конкурсы. А люди-то оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств. Обращаю внимание, такие ситуации не должны больше никогда повторяться», — подчеркнул президент.

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