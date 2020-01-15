Контроль качества будет усилен на всех этапах обращения лекарств

«Знаю, что в прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки оказались фактически сорванными, и некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров: не беда, объявим новые конкурсы. А люди-то оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств. Обращаю внимание, такие ситуации не должны больше никогда повторяться», – подчеркнул президент.

По его словам, в текущем году должен заработать единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются человеку бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе, чтобы здесь не было больше путаницы.

«Также уже приняты законодательные решения, которые позволят официально и централизованно ввозить в Россию отдельные специальные препараты, которые пока не имеют официального разрешения. Я прошу правительство в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы люди, особенно родители больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно легально достать», – говорит глава государства.

Он также отметил, что существенно изменится и контроль качества лекарственных препаратов: «Он будет усилен не только на фармпредприятиях, но и на всех этапах обращения лекарств, в том числе в аптечных сетях».

Источник: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

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