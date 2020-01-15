Американского фармдистрибьютора обвинили в тяжком преступлении

Американская компания Rochester Drug Co-Operative («Рочестер Драг Ко-Оператив», RDC) стала первым фармдистрибьютором, обвиненном в тяжком преступлении, сообщает CNN.
Компании вменили в вину пособничество в развитии опиоидного кризиса в США.
В RDC заявили, что компания прекращает дистрибуцию контролируемых субстанций, в т.ч. опиоидных анальгетиков.
В апреле 2019 года Rochester Drug Co-Operative согласилась урегулировать обвинения в свой адрес за 20 млн долл. США, а также допустить независимый мониторинг своего бизнеса по условиям пятилетнего соглашения об отсрочке судебного преследования.
RDC обслуживает 1,3 тыс. розничных аптек. В рамках урегулирования обвинений компания признала свою вину в поставках оксикодона, фентанила и других наркотических обезболивающих препаратов в аптеки, несмотря на опасность их ненадлежащего применения.
При этом бывший исполнительный директор компании Лоренс Дауд виновным себя не признал.
Илья Дугин
pharmvestnik