Американского фармдистрибьютора обвинили в тяжком преступлении

Компании вменили в вину пособничество в развитии опиоидного кризиса в США.

В RDC заявили, что компания прекращает дистрибуцию контролируемых субстанций, в т.ч. опиоидных анальгетиков.

В апреле 2019 года Rochester Drug Co-Operative согласилась урегулировать обвинения в свой адрес за 20 млн долл. США, а также допустить независимый мониторинг своего бизнеса по условиям пятилетнего соглашения об отсрочке судебного преследования.

RDC обслуживает 1,3 тыс. розничных аптек. В рамках урегулирования обвинений компания признала свою вину в поставках оксикодона, фентанила и других наркотических обезболивающих препаратов в аптеки, несмотря на опасность их ненадлежащего применения.

При этом бывший исполнительный директор компании Лоренс Дауд виновным себя не признал.

Илья Дугин

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