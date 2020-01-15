Eli Lilly выведет на рынок США еще два дженерика инсулина Humalog

Цена обоих дженериков составит 265,20 долл. за упаковку из пяти шприц-ручек KwikPen, что на 50% ниже заявленной цены оригинального инсулина Humalog.

Eli Lilly впервые вывела на рынок США дженерик своего инсулина Humalog U-100 в мае 2019 года по цене на 50% ниже заявленной цены оригинального препарата. Это произошло в тот момент, когда компания наряду с другими производителями препаратов инсулина попала под давление со стороны законодателей США, требовавших объяснения причин роста цен на инсулины в стране.

Однако, опубликованный в августе 2019 года отчет, который ссылался на данные приложения GoodRx, позволяющего отслеживать цены на лекарства, выявил любопытную тенденцию. Лишь около 3% пациентов с диабетом стремились получить дженериковый инсулин Eli Lilly в рамках страховых программ. Остальные 97% пытались получить оригинальный препарат.

На текущей неделе Eli Lilly представила обновленные данные, согласно которым около 10% пользователей инсулина перешли на дженериковую версию по более низкой цене.

В компании отметили, что суммарная доля Humalog U-100, Humalog Mix75/25 и Humalog Junior KwikPen превышает 90% от общего числа назначений препаратов инсулина для приема во время еды. Таким образом, большинство пациентов, использующих рецептуру инсулина Humalog, имеют возможность выбора препарата и соответствующего сокращения расходов.

Татьяна Кублицкая

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