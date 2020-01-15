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Бывшего топ-менеджера Insys Therapeutics осудили за роль компании в опиоидном кризисе

Бывший вице-президент фармацевтической компании Insys Therapeutics («Инсис Терапьютикс») Майкл Гарри осужден к лишению свободы сроком почти на три года (33 месяца) за подкуп врачей с целью увеличения назначения опиоидного препарата Subsys, сообщает CNN со ссылкой на пресс-релиз Прокуратуры США.

Кроме того, он будет находиться под надзором в течение трех лет после освобождения.

Майкл Гарри – один из пяти сотрудников Insys Therapeutics, осужденных за преступную деятельность компании, включая ее руководителя Джона Капура.

FDA одобрило препарат Subsys в форме назального спрея исключительно для купирования болей у онкобольных. Под давлением компании врачи зачастую назначали препарат пациентам, не страдающим от онкологических заболеваний.

По мнению правоохранительных органов США, своими действиями Insys Therapeutics способствовала развитию опиоидного кризиса в США, унесшего жизни десятков тысяч американцев.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Январь 15, 2020 | Просмотров: 88