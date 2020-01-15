Бывшего топ-менеджера Insys Therapeutics осудили за роль компании в опиоидном кризисе

Бывший вице-президент фармацевтической компании Insys Therapeutics («Инсис Терапьютикс») Майкл Гарри осужден к лишению свободы сроком почти на три года (33 месяца) за подкуп врачей с целью увеличения назначения опиоидного препарата Subsys, сообщает CNN со ссылкой на пресс-релиз Прокуратуры США.
Кроме того, он будет находиться под надзором в течение трех лет после освобождения.
Майкл Гарри – один из пяти сотрудников Insys Therapeutics, осужденных за преступную деятельность компании, включая ее руководителя Джона Капура.
FDA одобрило препарат Subsys в форме назального спрея исключительно для купирования болей у онкобольных. Под давлением компании врачи зачастую назначали препарат пациентам, не страдающим от онкологических заболеваний.
По мнению правоохранительных органов США, своими действиями Insys Therapeutics способствовала развитию опиоидного кризиса в США, унесшего жизни десятков тысяч американцев.
Илья Дугин
pharmvestnik