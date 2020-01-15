Минздрав сформулировал Стратегию развития иммунопрофилактики до 2035 года

Проект распоряжения, утверждающего Стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года, внесен в Правительство РФ 27 декабря 2019 года, рассказал на Гайдаровском форуме замминистра здравоохранения Сергей Краевой. Он также впервые анонсировал включение в Нацкалендарь профилактических прививок (НКПП) вакцины от ВПЧ. Проект распоряжения, утверждающего Стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года, внесен в Правительство РФ 27 декабря 2019 года, рассказал на Гайдаровском форуме замминистра здравоохранения Сергей Краевой. Он также впервые анонсировал включение в Нацкалендарь профилактических прививок (НКПП) вакцины от ВПЧ.

Президент РФ Владимир Путин в июле 2019 года поручил правительству разработать и утвердить стратегию до 1 декабря того же года. Задачами стратегии должно стать удовлетворение к 2025 году потребностей населения в иммунобиологических препаратах, а также организация на отечественных предприятиях полного цикла производства вакцин из НКПП и календаря по эпидпоказаниям.

Краевой предположил, что стратегия может быть принята в первом квартале 2020 года.

Замминистра рассказал о планах по расширению НКПП. В 2019 году от пневмококковой инфекции стали вакцинировать лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях соцобслуживания. В 2021 году станет обязательной для всех детей вакцина от гемофильной инфекции (сейчас прививаются только пациенты группы риска).

По словам Краевого, в дальнейшем НКПП будет расширяться по мере налаживания фармкомпаниями производства вакцин в России. «Мы надеемся, что в 2022 году это будет вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, 2023 год – вакцина для профилактики ветряной оспы, 2024 год – профилактика вируса папилломы человека, 2025 год – профилактика четырехвалентной менингококковой инфекции», – сказал замминистра.

В ноябре 2019 года министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила только о двух вакцинах – от ротавирусной инфекции и ветряной оспы, которые могут быть добавлены в НКПП в 2023 году.

Экспертный совет по здравоохранению Совета Федерации в мае 2019 года рекомендовал Минздраву включить в Нацкалендарь иммунизацию вакциной от ВПЧ мальчиков и девочек в возрасте 12-13 лет. Если этого не сделать, к 2030 году заболеваемость раком шейки матки может увеличиться в два раза по сравнению с 2019 годом и составить 295 тысяч случаев, говорил директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Алексей Беляев.

Минздрав, по словам Краевого, продолжит заключать долгосрочные – двух-, трехлетние – контракты на поставку вакцин.

В 2019 году Минздрав впервые заключил долгосрочные контракты на общую сумму 9,8 млрд рублей. «Фармимэксу» в течение 2019-2020 годов предстоит поставлять пентавакцину (для профилактики дифтерии и столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции) и вакцину от полиомиелита.

Фото: rosminzdrav.ru

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