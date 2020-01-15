Фармдистрибьютор «БСС» займется поставкой лабораторных реагентов

Фармкомпания «БСС» Эдуарда Захрабекова намерена поставлять реагенты для лабораторных исследований в области иммунохимии, биохимии, гематологии, гемостаза, анализа мочи, а также средства для микробиологических лабораторий. Среди потенциальных клиентов «БСС», выручившая в 2019 году на рынке лекарственного госзаказа 8,2 млрд рублей, видит прежде всего своих традиционных потребителей – медучреждения Санкт-Петербурга, Ленобласти и Московского региона.

Новое направление получило название «БСС-Лаб». По подсчетам поставщика, объем московского рынка лабораторных реагентов составляет около 5 млрд рублей, петербургского – 3 млрд рублей. Долю, которую «БСС» собирается занять на профильном рынке, в компании не раскрывают.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, отдельное юрлицо под лабораторное направление не регистрировалось. Ранее «БСС» создал два обособленных направления: по дистрибуции средств для эстетической медицины и косметологии – «БСС-Косметика», а также по поставкам имплантатов и послеоперационного белья – «БСС-Эстетика».

Помимо поставок препаратов, «БСС» инвестирует в различные сегменты индустрии здравоохранения. В 2016 году фармдистрибьютор сообщал о намерении вложить $2-3 млн в создание второго медцентра под собственным брендом «Клиника доктора Пеля», специализирующимся на антивозрастной медицине, а в 2017 году приобрел производителя эфирных масел ООО «ПК «Аспера». Сумма сделки не раскрывалась.

Фармкомпания «БСС» основана в 1996 году в Санкт-Петербурге, ее единственным владельцем является Эдуард Захрабеков. Дистрибьютор имеет 13 филиалов. В розничном дивизионе холдинга действуют 232 аптеки под брендом «Алоэ», сеть с выручкой 3,8 млрд рублей по итогам первой половины 2019 года заняла в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» 21-е место. В 2019 году компания заключила контракты на поставку лекарств и расходных материалов на рынке госзаказа на общую сумму 8,2 млрд рублей. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка компании в 2018 году составила 24,6 млрд рублей, чистая прибыль – 451,2 млн рублей.

Фото: lezgi-yar.ru

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