Разработана биоразлагаемая пластиковая упаковка для использования в фарме

Создано новое, полностью перерабатываемое и полностью биоразлагаемое, пластиковое упаковочное решение, которое может быть использовано в фармацевтической промышленности.

Как сообщает European pharmaceutical review, для создания экологически чистой упаковки, после проведения первоначальных испытаний, исследователи использовали биоразлагаемую пластиковую добавку, которую они объединили с сахарным тростником, чтобы сделать «зеленый пластик».

При правильной обработке сахарный тростник может быть превращен в коммерческий материал, который является как CO2-нейтральным, так и пригодным для переработки. Материал также не менее прочен, чем традиционный пластик, получаемый из нефти.

Добавка, используемая для изготовления упаковки, повышает ее биоразлагаемость без изменения физических свойств материала, без изменения срока годности конечного продукта и без увеличения объема используемой смолы.

Это работает, поскольку дает возможность микробам выделять кислоты и потреблять пластик. Это превращает материалы в Ch4, CO2, биомассу и воду менее чем за 10 лет, намного быстрее, чем обычный пластик, который может разлагаться сотни лет.

По словам Natupharma, компании которая производит упаковку, заявка на получение патента на технологию в настоящее время находится на рассмотрении.

gmpnews