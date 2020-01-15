За счет займа ФРП теперь можно оплатить до 45% от общей стоимости оборудования

Фонд развития промышленности (ФРП) продолжает улучшать условия по программе льготного лизинга промышленного оборудования. В январе 2020 года ФРП увеличил долю финансирования для проектов из отраслей обрабатывающей промышленности с 27% до 45% от общей стоимости приобретаемого промышленного оборудования в лизинг.

«Теперь за счет займа ФРП можно оплатить до 45% от общей стоимости оборудования. Благодаря повышению участия ФРП в лизинговых сделках промышленные предприятия получат возможность использовать льготные займы Фонда со ставкой 1% годовых для оплаты не четверти, а практически половины стоимости оборудования», – отметил директор ФРП Роман Петруца.

ФРП предоставляет займы для финансирования от 10% до 90% первоначального взноса (аванса) лизингополучателя, составляющего от 10% до 50% от стоимости приобретаемого в рамках договора лизинга промышленного оборудования.

Размер лизингового займа может составлять от 5 до 500 млн рублей.

В настоящее время ФРП профинансировал уже 78 лизинговых проектов на общую сумму займов 13,3 млрд рублей.

В рамках программы «Лизинговые проекты» сохранена возможность приобретения в лизинг отечественного промышленного оборудования для реализации проектов, не относящихся к отраслям обрабатывающей промышленности, по ставке 5% годовых. Максимальная доля финансирования для таких проектов сохранилась на прежнем уровне и составляет 27% от общей стоимости оборудования.

gmpnews