Российские ученые разработали эффективный аналог тимогена

Учёные НИУ «БелГУ» совместно с коллегами из Курского государственного медицинского университета разработали эффективный аналог иммуностимулирующего препарата тимоген с более выраженными регенеративным и антиоксидантным эффектами.

Как пояснила доцент НИУ «БелГУ», кандидат биологических наук Ирина Должикова, в клинической практике, в частности травматологии, используются различные иммуностимуляторы для заживления кожных ран и других тканей. Один из назначаемых известных препаратов – тимоген. Однако для активации процесса регенерации, прежде всего в спортивной медицине и гериатрии при лечении плохо заживающих травм у пожилых людей необходимы новые усовершенствованные лекарственные средства пептидной природы с пролонгированным иммунотропным эффектом.

Исследование и разработка аналога тимогена – модифицированного аминокислотой D-аланина, который обладает высокоэффективными регенеративными свойствами, – проходило на базе Городской клинической больницы им. А.К. Ерамишанцева Департамента здравоохранения г. Москвы.

Результаты исследований показали, что обогащение D-аланином делает тимоген более устойчивым к процессу гидролиза белков, что повышает биологическую активность заживляющего вещества. Более того, эта аминокислота способствует образованию пептидного вещества – карнозина, который может усилить выносливость и замедлить старение организма.

Учёные провели исследование модифицированного аналога тимогена на крысах Вистар с соблюдением принципов гуманности, изложенных в директивах Европейского сообщества и Хельсинкской декларации.

Судя по полученным данным, можно говорить о повышении активности препарата по ряду показателей при введении в его структуру D-аланина, в первую очередь – по уровню НСТ-теста, то есть по уровню кислородзависимой активности нейтрофилов, а также по числу фибробластов в коже, что свидетельствует о его более выраженной иммуностимулирующей и репаративной активности. При этом снижения активности не было выявлено ни по одному из исследуемых показателей, – прокомментировала результаты исследований доцент НИУ «БелГУ», кандидат биологических наук Ирина Должикова.

gmpnews