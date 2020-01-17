«Нанолек» разрабатывает первую отечественную вакцину от ВПЧ

Первая отечественная вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ) находится на этапе «доклиники», вывести ее на рынок планируется к 2023 году, рассказал президент компании «Нанолек» Владимир Христенко на Гайдаровском форуме. Вакцина будет полностью российской и разрабатывается вместе с партнером, которого Христенко в разговоре с Vademecum называть не стал.

Христенко смущает неопределенность перспектив госзаказа вакцины, так как она не включена в Нацкалендарь профилактических прививок (НКПП). «На данный момент понять, нужна ли она, в каком объеме и кому в 2024 году, мы не можем. <…> Не нужна господдержка, субсидии – ничего не нужно, кроме гарантии, что такая-то вакцина в такой-то год войдет в НКПП», – отметил он.

В Минздраве рассматривают возможность включения вакцины от ВПЧ в Нацкалендарь не раньше 2024 года.

При этом «Нанолек» обсуждает с ВОЗ ориентацию препарата на участие в международных программах. «ВОЗ готов уже сейчас обсуждать закупки неизвестно какого года вакцины, которой еще нет, потому что есть потребность», – пояснил Христенко.

В 2019 году «Нанолек» договорился о локализации вакцин с GSK и Sanofi, а также заключил соглашение с Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова о выпуске инактивированной вакцины против полиомиелита по полному циклу.

«Нанолек» – производитель вакцин в Кировской области. Выручка компании в 2018 году составила 4,68 млрд рублей, чистая прибыль – 146,5 млн рублей. Соучредителем компании выступала «Роснано». В августе 2019 года госкомпания вышла из капитала фармпроизводителя. Сейчас «Нанолек» через кипрскую Nanolek Holding Ltd принадлежит Владимиру Христенко, гендиректору «Нанолека» Михаилу Некрасову, Евгению Вайнштейну и Андрею Реусу.

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