FDA одобрило препарат для лечения эпилепсии в форме назального спрея «Нанолек» разрабатывает первую отечественную вакцину от ВПЧ » 80% препаратов из перечня ЖНВЛП производятся в РФ по полному циклу Об этом сообщил на пресс-конференции 16 января директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин. «На сегодняшний день мы производим по полному циклу готовые формы 80% препаратов из этого перечня. Напомню, что в перечне 758 позиций», — сказал он. Алехин добавил, что «в натуральном выражении в онкологии 69% — доля российских препаратов», еще 84% — препараты для терапии ВИЧ, для лечения гепатита — 75%, более 80% препаратов — лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. gmpnews